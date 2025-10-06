Découverte et initiation à la transformation fermière Agence RENNES EST Rennes
Découverte et initiation à la transformation fermière Agence RENNES EST Rennes lundi 6 octobre 2025.
Découverte et initiation à la transformation fermière Agence RENNES EST Rennes Lundi 6 octobre, 14h00 Ille-et-Vilaine
Visite du CETA (hall de transformation des produits alimentaires) et initiation à la transformation fermière. Dégustation incluse
Visite du CETA (hall de transformation des produits alimentaires) et initiation à la transformation fermière. Dégustation incluse
Atelier 14h – 16h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-06T16:00:00.000+02:00
1
https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/494833
Agence RENNES EST 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine