DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE Palau-del-Vidre

DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE

DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE Palau-del-Vidre mercredi 10 décembre 2025.

DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE

10 Place del Gall Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-10 14:30:00
fin : 2025-12-10 16:00:00

Date(s) :
2025-12-10 2025-12-17

Initiation au métier de souffleur de verre création et émerveillement garantis !
Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.
Tout public à partir de 3 ans. Réservation obligatoire.
  .

10 Place del Gall Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08 

English :

Introduction to the glassblowing craft: creation and wonder guaranteed!
A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.
For all ages 3 and up. Reservations required.

L’événement DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2025-12-04 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE