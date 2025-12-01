DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE Palau-del-Vidre

DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE

10 Place del Gall Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Début : Lundi 2025-12-10 14:30:00

fin : 2025-12-10 16:00:00

2025-12-10 2025-12-17

Initiation au métier de souffleur de verre création et émerveillement garantis !

Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.

Tout public à partir de 3 ans. Réservation obligatoire.

10 Place del Gall Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Introduction to the glassblowing craft: creation and wonder guaranteed!

A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.

For all ages 3 and up. Reservations required.

