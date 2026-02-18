DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE

10 Place del Gall Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Chaque mercredi, initiez-vous au métier de souffleur de verre création et émerveillement garantis !

Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.

Tout public à partir de 3 ans. Réservation obligatoire.

.

10 Place del Gall Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Wednesday, discover the craft of glassblowing: creation and wonder guaranteed!

A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.

For all ages 3 and up. Reservations required.

L’événement DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-02-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE