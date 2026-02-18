DECOUVERTE ET INITIATION AU METIER DE SOUFFLEUR DE VERRE Palau-del-Vidre
10 Place del Gall Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Début : Mercredi 2026-04-08 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:00:00
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Chaque mercredi, initiez-vous au métier de souffleur de verre création et émerveillement garantis !
Un moment de découverte unique pour initier vos enfants à un savoir-faire ancestral.
Tout public à partir de 3 ans. Réservation obligatoire.
10 Place del Gall Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Every Wednesday, discover the craft of glassblowing: creation and wonder guaranteed!
A unique opportunity to introduce your children to an ancestral skill.
For all ages 3 and up. Reservations required.
