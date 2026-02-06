Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus

Découverte et initiation au mus et à la belote

Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.

Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique ? Ou bien, vous voulez découvrir le jeu de belote ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .

Elkarbidea Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com

