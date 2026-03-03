Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus
Elkarbidea Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
2026-03-30
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.
Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique ? Ou bien, vous voulez découvrir le jeu de belote ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .
Elkarbidea Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com
