Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus
lundi 28 septembre 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Découverte et initiation au mus et à la belote
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 14:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus, en Soule.
Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique de notre territoire ? Ou bien, vous voulez découvrir le jeu de belote ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com
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English : Découverte et initiation au mus et à la belote
L’événement Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque
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