Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute
Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute vendredi 17 avril 2026.
Chéraute
Découverte et initiation au mus et à la belote
Le Panoramic Chéraute Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite au Panoramic, à Chéraute.
Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique ? Ou bien, vous voulez découvrir le jeu de belote ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .
Le Panoramic Chéraute 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com
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English : Découverte et initiation au mus et à la belote
L’événement Découverte et initiation au mus et à la belote Chéraute a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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