Découverte et initiation au mus (jeu de cartes) Barcus

Découverte et initiation au mus (jeu de cartes)

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-04

2025-09-04

Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.

Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com

