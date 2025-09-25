Découverte et initiation au mus (jeu de cartes) Barcus

Découverte et initiation au mus (jeu de cartes) Barcus jeudi 25 septembre 2025.

Découverte et initiation au mus (jeu de cartes)

Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.

Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .

Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com

English : Découverte et initiation au mus (jeu de cartes)

German : Découverte et initiation au mus (jeu de cartes)

Italiano :

Espanol : Découverte et initiation au mus (jeu de cartes)

L’événement Découverte et initiation au mus (jeu de cartes) Barcus a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque