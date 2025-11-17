Découverte et initiation au mus (jeu de cartes) Barcus
Découverte et initiation au mus (jeu de cartes)
Elkarbidea Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-17
2025-11-17
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.
Vous souhaitez découvrir et apprendre à jouer au mus, jeu de cartes emblématique ? Réservez votre après-midi. Ouvert à toutes et à tous, les débutants sont les bienvenus. Sur inscription. .
Elkarbidea Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86 evs.elkarbidea@gmail.com
