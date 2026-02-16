Découverte et initiation course landaise Parc Théodore Denis Dax

Découverte et initiation course landaise

Parc Théodore Denis Arènes Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Tous les mercredis après-midi, les arènes deviennent un terrain d’apprentissage, de curiosité et de transmission, où les + de 8 ans font leurs premiers pas dans l’univers de la course landaise.

On apprend les bases, les gestes, la posture, le courage aussi, mais toujours avec pédagogie et bienveillance. Sous l’œil attentif des encadrants du Cercle Taurin Dacquois.

L’objectif est de faire découvrir et de transmettre l’une de nos plus belles traditions la course landaise et peut-être, révéler les champions de demain.

Ces rencontres ont une vocation éducative et pédagogique aucun animal vivant n’y sera utilisé.

Quel est le programme ?

• Présentation vidéo des bases de la Course Landaise

• Découverte de tous les postes écarteurs, sauteurs, entraîneurs et l’ensemble des rôles liés à cette discipline.

• Initiation physique adaptée, sans aucun bétail vivant. .

Parc Théodore Denis Arènes Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 44 12 ctpdax@gmail.com

