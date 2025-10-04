Découverte et initiation du tricot et du crochet Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Pouilly-lès-Feurs

Découverte et initiation du tricot et du crochet Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs Loire

Gratuit, pensez à apporter si vous en avez des aiguilles à tricot ou à crochet

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Vous avez envie de créer des vêtements, de la décoration ou de la layette ? Participez à cet atelier pour découvrir et commencer à pratiquer le tricot ou le crochet.

Bibliothèque de Pouilly-lès-Feurs 9 Cour Bertrand Thorigny Pouilly-lès-Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

