UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angers

Découverte et participation au jeu de la boule de fort, Cercle Notre-Dame, Angers

samedi 19 septembre 2026 · Cercle Notre-Dame · Angers

Découverte et participation au jeu de la boule de fort, Cercle Notre-Dame, Angers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cercle Notre-Dame
Adresse
5 Rue de l’Aubrière, 49100 Angers
Ville
49100 Angers
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Non accessible aux personnes en fauteuil

Découverte et participation au jeu de la boule de fort 19 et 20 septembre Cercle Notre-Dame Maine-et-Loire

Non accessible aux personnes en fauteuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire de la boule de fort, démonstration et participation des visiteurs à jouer à ce jeu traditionnel

Cercle Notre-Dame 5 Rue de l’Aubrière, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Histoire de la boule de fort, démonstration et participation des visiteurs à jouer à ce jeu traditionnel

©Hubert PEHU

À voir aussi à Angers (Maine-et-Loire)