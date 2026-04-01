AGENDA · Angers
Découverte et participation au jeu de la boule de fort, Cercle Notre-Dame, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Cercle Notre-Dame · Angers
Informations pratiques
Découverte et participation au jeu de la boule de fort 19 et 20 septembre Cercle Notre-Dame Maine-et-Loire
Non accessible aux personnes en fauteuil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Histoire de la boule de fort, démonstration et participation des visiteurs à jouer à ce jeu traditionnel
Cercle Notre-Dame 5 Rue de l’Aubrière, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Histoire de la boule de fort, démonstration et participation des visiteurs à jouer à ce jeu traditionnel
©Hubert PEHU
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