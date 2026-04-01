Découverte et participation au jeu de la boule de fort, Cercle Notre-Dame, Angers

Informations pratiques

Découverte et participation au jeu de la boule de fort 19 et 20 septembre Cercle Notre-Dame Maine-et-Loire

Non accessible aux personnes en fauteuil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Histoire de la boule de fort, démonstration et participation des visiteurs à jouer à ce jeu traditionnel

Cercle Notre-Dame 5 Rue de l’Aubrière, 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Histoire de la boule de fort, démonstration et participation des visiteurs à jouer à ce jeu traditionnel

©Hubert PEHU