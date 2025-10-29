Découverte et pratique des jeux du Moyen Age Châteaudun

Découverte et pratique des jeux du Moyen Age Châteaudun mercredi 29 octobre 2025.

Découverte et pratique des jeux du Moyen Age

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:15:00

fin : 2025-10-29 16:45:00

Date(s) :

2025-10-29

Le Retour de Jean de Dunois . Pendant les vacances de la Toussaint, le château de Châteaudun proposera des animations variées pour toute la famille en lien avec l’ouverture de la salle d’interprétation sur Jean de Dunois dans l’aile du 15e siècle.

Les jeux sont universels. Depuis l’homme préhistorique, l’individu s’approprie des éléments et les met en scène. Les fouilles archéologiques ont révélé un grand nombre de jeux et jouets servant de divertissements pendant la période médiévale. Parmi eux se trouve le jeu de plateau dit du Moulin représenté par bon nombre de graffiti présents sur les murs du château de Châteaudun. Pendant un après-midi, tous les amateurs de jeux de société pourront venir au château de Châteaudun. Ils découvriront ainsi de façon immersive et ludique le Moyen-Âge sous un angle nouveau et original. Après une brève présentation de divers jeux utilisés pendant la période médiévale, chacun pourra se livrer à des parties endiablées.

Tarif habituel du monument (gratuit -26 ans) .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

The Return of Jean de Dunois . During the All Saints? vacations, the Château de Châteaudun will be offering a variety of activities for the whole family, in conjunction with the opening of the Jean de Dunois interpretation room in the 15th-century wing.

German :

Die Rückkehr von Jean de Dunois . Während der Allerheiligenferien bietet das Schloss Châteaudun im Zusammenhang mit der Eröffnung des Interpretationsraums über Jean de Dunois im Flügel aus dem 15. Jahrhundert verschiedene Veranstaltungen für die ganze Familie an.

Italiano :

Il ritorno di Jean de Dunois . Durante le vacanze di Ognissanti, il Castello di Châteaudun offrirà una serie di attività per tutta la famiglia in concomitanza con l’apertura della sala di interpretazione su Jean de Dunois nell’ala del XV secolo.

Espanol :

El regreso de Jean de Dunois Durante las vacaciones de Todos los Santos, el castillo de Châteaudun ofrecerá diversas actividades para toda la familia con motivo de la apertura de la sala de interpretación sobre Jean de Dunois en el ala del siglo XV.

L’événement Découverte et pratique des jeux du Moyen Age Châteaudun a été mis à jour le 2025-10-15 par OT GRAND CHATEAUDUN