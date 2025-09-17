découverte et usage des plantes sauvages Moutier-Malcard

découverte et usage des plantes sauvages Moutier-Malcard mercredi 17 septembre 2025.

découverte et usage des plantes sauvages

Moutier-Malcard Creuse

Tarif : 200 – 200 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-09-17 2025-09-24 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26

Cotisation forfaitaire annuelle 200 € + adhésion à Ampl’yflore 10 €

Gabriella Caramanna, Ampl’yflore (association à but non

lucratif) souhaite encourager la connaissance et l’utilisation des plantes

sauvages locales, par l’observation et découverte

Les cours proposés sont tous axés autour d’informations fiables, d’un

apprentissage sur le terrain, d’une pédagogie adaptée à chaque groupe,

d’une approche interactive, d’un échange attentionné et bienveillant…

Les prochaines dates

– pour débutant-es les mercredis de 10h à 11h30

17 / 24 sept ; 22 / 29 oct ; 5 / 12 / 19 / 26 nov

Pour les plus expérimenté-es, un petit groupe avec projet ethnobotanique

vient de commencer les lundis après-midi. Des cours particuliers sur forfait

annuel sont aussi possibles.

Contact et inscription Gabriella Caramanna au 06 52 04 97 67 ou par

mail amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com .

Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 04 97 67 amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com

