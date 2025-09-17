découverte et usage des plantes sauvages Moutier-Malcard
découverte et usage des plantes sauvages Moutier-Malcard mercredi 17 septembre 2025.
découverte et usage des plantes sauvages
Moutier-Malcard Creuse
Tarif : 200 – 200 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-11-26
Date(s) :
2025-09-17 2025-09-24 2025-10-22 2025-10-29 2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26
Cotisation forfaitaire annuelle 200 € + adhésion à Ampl’yflore 10 €
Gabriella Caramanna, Ampl’yflore (association à but non
lucratif) souhaite encourager la connaissance et l’utilisation des plantes
sauvages locales, par l’observation et découverte
Les cours proposés sont tous axés autour d’informations fiables, d’un
apprentissage sur le terrain, d’une pédagogie adaptée à chaque groupe,
d’une approche interactive, d’un échange attentionné et bienveillant…
Les prochaines dates
– pour débutant-es les mercredis de 10h à 11h30
17 / 24 sept ; 22 / 29 oct ; 5 / 12 / 19 / 26 nov
Pour les plus expérimenté-es, un petit groupe avec projet ethnobotanique
vient de commencer les lundis après-midi. Des cours particuliers sur forfait
annuel sont aussi possibles.
Contact et inscription Gabriella Caramanna au 06 52 04 97 67 ou par
mail amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com .
Moutier-Malcard 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 04 97 67 amplyflore.plantes.sauvages@gmail.com
