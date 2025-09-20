Découverte et valorisation du savoir-faire chez Fil Rouge Les Terrasses du Port Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Venez découvrir tout le savoir-faire Fil Rouge en visitant notre boutique vitrine située aux Terrasses du Port (1er étage). Labellisé Fabriqué à Marseille.

Les Terrasses du Port 2 Quai d’Arenc 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Fil Rouge