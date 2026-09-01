Découverte et visite du Jardin Commun À la ferme communale de Montarmin Luzy

samedi 26 septembre 2026 · À la ferme communale de Montarmin · Luzy

Informations pratiques

Luzy

Découverte et visite du Jardin Commun

À la ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Découverte et visite du Jardin Commun.

De 10h à 13h à la Ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.

Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre.

Infos et contact : animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49. .

À la ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol58@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte et visite du Jardin Commun

L’événement Découverte et visite du Jardin Commun Luzy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Rives du Morvan