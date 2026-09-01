Découverte et visite du Jardin Commun À la ferme communale de Montarmin Luzy
samedi 26 septembre 2026 · À la ferme communale de Montarmin · Luzy
Informations pratiques
Luzy
Découverte et visite du Jardin Commun
À la ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Découverte et visite du Jardin Commun.
De 10h à 13h à la Ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.
Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre.
Infos et contact : animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49. .
À la ferme communale de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49 animation.terrosol58@gmail.com
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English : Découverte et visite du Jardin Commun
L’événement Découverte et visite du Jardin Commun Luzy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Rives du Morvan
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