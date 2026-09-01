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AGENDA · Luzy

Découverte et visite du Jardin Commun Ferme de Montarmin Luzy

samedi 26 septembre 2026 · Ferme de Montarmin · Luzy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Ferme de Montarmin
Adresse
606 route de Montarmin
Ville
58170 Luzy
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Luzy

Découverte et visite du Jardin Commun

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Découverte et visite du Jardin Commun.
De 10h à 13h à la Ferme communale de Montarmin, 606 route de Montarmin à Luzy.
Réservation conseillée. Gratuit ou participation libre.
Infos et contact : animation.terrosol@gmail.com / 06 19 24 81 49.   .

Ferme de Montarmin 606 route de Montarmin Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 24 81 49  animation.terrosol@gmail.com

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English : Découverte et visite du Jardin Commun

L’événement Découverte et visite du Jardin Commun Luzy a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Rives du Morvan

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