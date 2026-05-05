Découverte exceptionnelle du Château de Caumale, Château de Caumale, Escalans

Découverte exceptionnelle du Château de Caumale 19 et 20 septembre Château de Caumale Landes

Tarif : 5 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur des Landes, le château de Caumale ouvre exceptionnellement ses portes pour une immersion dans l’histoire et l’art de vivre d’une demeure familiale habitée.

Situé à Escalans, ce château qui présente plusieurs phases de construction, du XIIᵉ, XVᵉ et XIXᵉ siècles, entouré de son parc, est aujourd’hui animé par ses propriétaires, Pierre et Geneviève Fabre, qui perpétuent avec passion la mémoire du lieu. À travers une visite guidée costumée, ils invitent les visiteurs à remonter le temps et à découvrir les différentes pièces du château, meublées et décorées dans l’esprit d’origine.

La visite se veut vivante et accessible, ponctuée d’anecdotes et d’évocations du quotidien d’autrefois, pour mieux comprendre l’histoire de cette demeure et de ceux qui l’ont habitée.

Samedi 19 septembre et dimanche 20 septembre, de 14 h à 17 h

Départs des visites guidées costumées à 14 h et 16 h

www.chateaudecaumale.fr

Château de Caumale France, 40310 Escalans, France Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine 0771141159 http://www.chateaudecaumale.fr [{« link »: « http://www.chateaudecaumale.fr »}] Edifice de la fin du XVIe siècle ou du début du XVIIe siècle, remanié intérieurement au XIXe siècle et dont la silhouette évoque les châteaux gascons du Moyen Age. Son corps de logis carré dispose de quatre tours d’angle et d’une tour d’escalier. L’ensemble est inscrit au centre d’une enceinte contre laquelle sont adossés des communs agricoles.

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