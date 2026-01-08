Découverte Fit Volley Vichy Vitalité Gymnase Albert Londres Cusset

Découverte Fit Volley Vichy Vitalité

Gymnase Albert Londres Boulevard du 8 mai 1945 Cusset Allier

Début : 2026-01-08 19:00:00

fin : 2026-02-05 20:30:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-02-05 2026-03-05

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, le Volleyball district vichyssois propose une initiation au Fit Volley (Réservée aux femme uniquement).



Réservation par téléphone auprès de Carine.

Gymnase Albert Londres Boulevard du 8 mai 1945 Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 29 11 64

English :

As part of the Vichy Vitality program, the Vichy Volleyball District is offering an introduction to Fit Volley (women only).



Reservations by telephone with Carine.

L’événement Découverte Fit Volley Vichy Vitalité Cusset a été mis à jour le 2026-01-06 par Vichy Destinations