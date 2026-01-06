Découverte Fit Volley Vichy vitalité Gymnase Albert Londres Cusset
Gymnase Albert Londres Boulevard du 8 Mai Cusset Allier
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23 20:30:00
2026-04-23 2026-05-07 2026-06-11
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Volleyball District Vichyssois propose des séances gratuites de découverte Fit Volley.
Renseignements et inscription par téléphone.
Gymnase Albert Londres Boulevard du 8 Mai Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 29 11 64
English :
As part of the Vichy Vitality program, Volleyball District Vichyssois offers free discovery sessions: Fit Volley.
Information and registration by telephone.
