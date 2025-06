Découverte fresque de l’église et distillerie du Château Montifaud de Jarnac-Champagne – Eglise de Jarnac-Champagne Jarnac-Champagne 24 juin 2025 15:00

Charente-Maritime

Découverte fresque de l’église et distillerie du Château Montifaud de Jarnac-Champagne Eglise de Jarnac-Champagne 10 rue de Saintonge Jarnac-Champagne Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 15:00:00

fin : 2025-06-24

Date(s) :

2025-06-24

L’église abrite une fresque ultra moderne et surprenante de la Transfiguration peinte en son plafond. Elle vous sera présentée par une passionnée. Puis vous irez au Château Montifaud pour découvrir la distillerie de cognac, le pineau, et gin du domaine.

.

Eglise de Jarnac-Champagne 10 rue de Saintonge

Jarnac-Champagne 17520 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 contact@jonzac-haute-saintonge.com

English :

The church features a surprisingly modern fresco of the Transfiguration painted on its ceiling. It will be presented to you by an enthusiast. Then off to Château Montifaud to discover the estate’s cognac, pineau and gin distillery.

German :

Die Kirche beherbergt ein ultramodernes und überraschendes Deckenfresko der Verklärung Christi. Es wird Ihnen von einer leidenschaftlichen Künstlerin gezeigt. Anschließend fahren Sie zum Château Montifaud, um die Cognac-, Pineau- und Gin-Destillerie des Weinguts zu besichtigen.

Italiano :

La chiesa ospita un affresco sorprendentemente moderno della Trasfigurazione dipinto sul soffitto. Vi sarà presentato da un appassionato. Andrete poi a Château Montifaud per scoprire la distilleria di cognac, pineau e gin della tenuta.

Espanol :

La iglesia alberga un fresco sorprendentemente moderno de la Transfiguración pintado en su techo. Se lo presentará un aficionado. A continuación, se dirigirá al Château Montifaud para descubrir la destilería de coñac, pineau y ginebra.

L’événement Découverte fresque de l’église et distillerie du Château Montifaud de Jarnac-Champagne Jarnac-Champagne a été mis à jour le 2025-06-10 par CDC de Haute Saintonge