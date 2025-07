Découverte géologique Raconte-moi la collision Maison de la Réserve Rochechouart

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

La Maison de la Réserve vous propose une balade géologique « Raconte-moi la collision cosmique du Ciel et de la Terre ». Au gré d’un parcours de découverte géologique dans la ville de Rochechouart et ses abords, découvrez l’impactite, roche née de la chute d’un astéroïde, au travers du patrimoine bâti et des affleurements naturels. Cette balade durera 1h30. Inscription souhaitée avec au maximum 25 personnes. .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

