Découverte gourmande de la Cave Beblenheim

Découverte gourmande de la Cave

14 rue de Hoen Beblenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 10:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14

Laissez-vous guider par l’un des viticulteurs de la cave à travers une dégustation de 5 vins d’Alsace accompagnés de 5 mets différents et ce dans 5 lieux différents. Réservation obligatoire jusqu’au mardi précédent.

Nouveau Les accords évoluent et sont désormais inspirés de la haute gastronomie.

14 rue de Hoen Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 02 info@cave-beblenheim.com

English :

Let one of our winegrowers guide you through a tasting of 5 Alsace wines accompanied by 5 different dishes in 5 different locations. Reservations required until the previous Tuesday.

German :

Lassen Sie sich von einem der Winzer des Weinkellers durch eine Verkostung von 5 elsässischen Weinen führen, die von 5 verschiedenen Gerichten begleitet werden, und das an 5 verschiedenen Orten. Reservierung bis zum vorherigen Dienstag erforderlich.

Italiano :

Lasciate che uno dei viticoltori della cantina vi guidi nella degustazione di 5 vini alsaziani accompagnati da 5 piatti diversi in 5 luoghi diversi. Prenotazione obbligatoria fino al martedì precedente.

Espanol :

Deje que uno de los viticultores de la bodega le guíe a través de una degustación de 5 vinos de Alsacia acompañados de 5 platos diferentes en 5 lugares distintos. Es necesario reservar hasta el martes anterior.

