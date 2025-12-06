Découverte gourmande de la Cave Beblenheim
Découverte gourmande de la Cave
14 rue de Hoen Beblenheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 10:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14
Laissez-vous guider par l’un des viticulteurs de la cave à travers une dégustation de 5 vins d’Alsace accompagnés de 5 mets différents et ce dans 5 lieux différents. Réservation obligatoire jusqu’au mardi précédent.
Laissez vous guider par l’un des viticulteurs de la Cave de Beblenheim au travers de la dégustation de 5 vins d’Alsace accompagnés de 5 mets différents dans 5 lieux différents.
Réservation obligatoire jusqu’au mardi précédent.
Nouveau Les accords évoluent et sont désormais inspirés de la haute gastronomie.
Réservation obligatoire jusqu’au mardi précédant chaque animation.
14 rue de Hoen Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 02 info@cave-beblenheim.com
English :
Let one of our winegrowers guide you through a tasting of 5 Alsace wines accompanied by 5 different dishes in 5 different locations. Reservations required until the previous Tuesday.
German :
Lassen Sie sich von einem der Winzer des Weinkellers durch eine Verkostung von 5 elsässischen Weinen führen, die von 5 verschiedenen Gerichten begleitet werden, und das an 5 verschiedenen Orten. Reservierung bis zum vorherigen Dienstag erforderlich.
Italiano :
Lasciate che uno dei viticoltori della cantina vi guidi nella degustazione di 5 vini alsaziani accompagnati da 5 piatti diversi in 5 luoghi diversi. Prenotazione obbligatoria fino al martedì precedente.
Espanol :
Deje que uno de los viticultores de la bodega le guíe a través de una degustación de 5 vinos de Alsacia acompañados de 5 platos diferentes en 5 lugares distintos. Es necesario reservar hasta el martes anterior.
