Découverte gratuite d’activités carabines lasers/bouées à neige Station de ski Gavarnie-Gèdre

Découverte gratuite d’activités carabines lasers/bouées à neige

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-03 14:30:00

fin : 2026-01-31 16:30:00

Date(s) :

2026-01-03

Tous les samedis de janvier, la station vous offre le privilège de découvrir gratuitement les activités que nous proposons tir à la carabine laser ou/et les bouées à neige. Une idée sortie du week-end pour petits… et grands !

English :

Every Saturday in January, the resort offers you the privilege of discovering our free activities: laser rifle shooting and/or snow buoys. A weekend outing for young and old alike!

German :

An jedem Samstag im Januar bietet Ihnen der Skiort das Privileg, kostenlos die von uns angebotenen Aktivitäten zu entdecken: Schießen mit dem Lasergewehr oder/und die Schneereifen. Eine Idee für einen Wochenendausflug für Groß und Klein!

Italiano :

Tutti i sabati di gennaio, il resort vi offre il privilegio di scoprire gratuitamente le nostre attività: tiro con fucile laser e/o boe di neve. Una bella gita di fine settimana per grandi e piccini!

Espanol :

Todos los sábados de enero, la estación le ofrece el privilegio de descubrir gratuitamente nuestras actividades: tiro con rifle láser y/o boyas de nieve. ¡Una gran salida de fin de semana para grandes y pequeños!

