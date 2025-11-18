Découverte gratuite d’activités carabines lasers/bouées à neige Station de ski Gavarnie-Gèdre
Découverte gratuite d’activités carabines lasers/bouées à neige Station de ski Gavarnie-Gèdre samedi 3 janvier 2026.
Découverte gratuite d’activités carabines lasers/bouées à neige
Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 14:30:00
fin : 2026-01-31 16:30:00
Date(s) :
2026-01-03
Tous les samedis de janvier, la station vous offre le privilège de découvrir gratuitement les activités que nous proposons tir à la carabine laser ou/et les bouées à neige. Une idée sortie du week-end pour petits… et grands !
English :
Every Saturday in January, the resort offers you the privilege of discovering our free activities: laser rifle shooting and/or snow buoys. A weekend outing for young and old alike!
German :
An jedem Samstag im Januar bietet Ihnen der Skiort das Privileg, kostenlos die von uns angebotenen Aktivitäten zu entdecken: Schießen mit dem Lasergewehr oder/und die Schneereifen. Eine Idee für einen Wochenendausflug für Groß und Klein!
Italiano :
Tutti i sabati di gennaio, il resort vi offre il privilegio di scoprire gratuitamente le nostre attività: tiro con fucile laser e/o boe di neve. Una bella gita di fine settimana per grandi e piccini!
Espanol :
Todos los sábados de enero, la estación le ofrece el privilegio de descubrir gratuitamente nuestras actividades: tiro con rifle láser y/o boyas de nieve. ¡Una gran salida de fin de semana para grandes y pequeños!
