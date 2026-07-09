Découverte gratuite Multi-Fitness Pontenx-les-Forges
mercredi 9 septembre 2026 · Pontenx-les-Forges
Informations pratiques
Pontenx-les-Forges
Découverte gratuite Multi-Fitness
Salle des Sports Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 12:30:00
fin : 2026-09-09 13:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Découverte Multi-Fitness
Un programme complet et varié, organisé en cycles, combinant
– Du renforcement musculaire en groupe ou en circuit,
– Des séances de Tabata et des défis dynamiques,
– Du step niveau débutant pour travailler endurance et coordination.
Encadrement Éducateur Sportif diplômé d’État
Renseignements et inscriptions Sylvie Agesta, Éducatrice Sportive 07 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr .
Salle des Sports Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Découverte gratuite Multi-Fitness
L’événement Découverte gratuite Multi-Fitness Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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