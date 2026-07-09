Informations pratiques

Pontenx-les-Forges

Découverte gratuite Multi-Fitness

Salle des Sports Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 12:30:00

fin : 2026-09-09 13:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Découverte Multi-Fitness

Un programme complet et varié, organisé en cycles, combinant

– Du renforcement musculaire en groupe ou en circuit,

– Des séances de Tabata et des défis dynamiques,

– Du step niveau débutant pour travailler endurance et coordination.

Encadrement Éducateur Sportif diplômé d’État

Renseignements et inscriptions Sylvie Agesta, Éducatrice Sportive 07 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr .

Salle des Sports Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

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English : Découverte gratuite Multi-Fitness

L’événement Découverte gratuite Multi-Fitness Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan