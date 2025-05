DECOUVERTE GRIMPE – Soumont, 25 mai 2025 07:00, Soumont.

Début : 2025-05-25

fin : 2025-05-25

2025-05-25

Initiez-vous à l’escalade de bloc sur le site naturel du Prieuré à Soumont ! Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez la grimpe en pleine nature sur des blocs adaptés aux débutants, encadrés par des professionnels. Une activité ludique, sportive et accessible à tous !

L’association Parci-Parla vous donne rdv au site de bloc du Prieuré pour une initiation!

Le site d’escalade de bloc du Prieuré, situé à Soumont dans l’Hérault, est l’un des plus grands sites de grès du sud de la France.

Grimpable toute l’année, il offre des conditions optimales d’octobre à avril. Avec plus de 600 passages allant du 3a au 8b, il convient aussi bien aux débutants qu’aux grimpeurs expérimentés .

Le site est niché dans une forêt de chênes verts, à proximité du Prieuré Saint Michel de Grandmont, un joyau de l’architecture romane classé monument historique .

Qu’est-ce que l’escalade de bloc ?

L’escalade de bloc est une pratique qui consiste à grimper des blocs rocheux de faible hauteur (généralement entre 2 et 6 mètres) sans corde, en utilisant des techniques de grimpe spécifiques. Elle se pratique en extérieur sur des sites naturels, comme celui du Prieuré, ou en intérieur sur des structures artificielles.

Cette discipline permet de travailler la force, la technique et la lecture de voie, tout en offrant une expérience immersive en pleine nature . .

D153

Soumont 34700 Hérault Occitanie +33 6 80 72 16 37

English :

Try your hand at bouldering on the natural site of Le Prieuré in Soumont! As part of the Fête de la Nature, discover climbing in the great outdoors on boulders suitable for beginners, supervised by professionals. It’s fun, sporty and accessible to all!

German :

Lernen Sie das Bouldern im Naturgebiet Le Prieuré in Soumont kennen! Entdecken Sie im Rahmen des Naturfests das Klettern in freier Natur an für Anfänger geeigneten Blöcken unter professioneller Anleitung. Eine spielerische, sportliche und für alle zugängliche Aktivität!

Italiano :

Mettetevi alla prova con il bouldering nel sito naturale di Le Prieuré a Soumont! Nell’ambito della Fête de la Nature, scoprite l’arrampicata all’aria aperta su massi adatti ai principianti, sotto la supervisione di professionisti. È divertente, sportivo e accessibile a tutti!

Espanol :

Pruebe el búlder en el paraje natural del Prieuré, en Soumont En el marco de la Fiesta de la Naturaleza, descubra la escalada al aire libre en bloques aptos para principiantes, bajo la supervisión de profesionales. Divertido, deportivo y accesible a todos

