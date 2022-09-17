Découverte guidée de la chapelle Sainte-Glossinde – Evêché de Metz Ancienne abbaye Sainte-Glossinde Metz

Découverte guidée de la chapelle Sainte-Glossinde
17 et 18 septembre 2022
Ancienne abbaye Sainte-Glossinde
Moselle

Gratuit. Entrée libre.

Début : 2022-09-17T10:00:00 – 2022-09-17T12:00:00

Fin : 2022-09-18T14:00:00 – 2022-09-18T18:00:00

Visite guidée sur demande.

Ancienne abbaye Sainte-Glossinde 15 Pl. Sainte-Glossinde, 57000 Metz, France Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est Abbaye fondée au VIIe siècle et occupée par les soeurs bénédictines. Au XVIIIe siècle, les abbesses entreprennent des travaux : 1717, le chapitre, le réfectoire et la cuisine sont réunis dans une même aile du bâtiment ; édification d’une nouvelle église entre 1752 et 1757. L’ancienne salle du chapitre conserve des boiseries sur l’ensemble de ses murs, et des peintures dans les lunettes des voûtes.

Visitez librement ou laissez-vous guider, afin de découvrir la chapelle.

©Christian Legay