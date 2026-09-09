Découverte guidée de la Maison du Pape Jules II, Maison du Pape Jules II, Verdun

Informations pratiques

Découverte guidée de la Maison du Pape Jules II 19 et 20 septembre Maison du Pape Jules II Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

La maison du Pape Jules II est un palais médiéval et Renaissance dans lequel a résidé le Souverain pontife qui en introduisant la Renaissance à Rome fit travailler les peintres Raphaël et Michel Ange et procéda à la construction de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il est à l’origine des premiers musées et de la garde suisse.

La Maison du Pape Jules II à Verdun est aussi le seul vestige du premier lieu de culte à Marie Madeleine en Occident.

Maison du Pape Jules II 2 place de la Libération 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est Jules II (1503-1513) a été à l’origine de la Renaissance romaine. Il est venu à Verdun en tant que Cardinal archevêque d’Avignon et légat de son oncle le Pape Sixte IV pour obtenir le maintien en vie et la libération de l’évêque de Verdun, Guillaume de Haraucourt maintenu en détention par le roi Louis XI pour avoir comploté avec le duc de Bourgogne.

La maison est le seul vestige de la Collégiale de chanoines de la Magdeleine, premier lieu de culte à Marie Madeleine en Occident, dont le chœur a laissé la place au Monument à la Victoire.

Le portail conduit à un portique de colonnade surplombé d’une loggia renaissance italienne. Le bâtiment comporte encore beaucoup d’éléments d’architecture italienne (boiseries, portes, tour, cabinet d’études « studiolo » avec poutres sculptées et cheminée).

Les fenêtres trilobées sont certainement du XIVème siècle. Elles ornent le bâtiment médiéval qui est le plus ancien et qui fut le lieu où résida Juliano Della Rovere, Cardinal et archevêque d’Avignon (et futur Pape Jules II).

La maison du Pape Jules II est un palais médiéval et Renaissance dans lequel a résidé le Souverain pontife qui en introduisant la Renaissance à Rome fit travailler les peintres Raphaël et Michel Ange…

©Desbiolles René