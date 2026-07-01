Découverte guidée de l’aqueduc d’Ars-sur-Moselle, Aqueduc romain, Ancy-Dornot

Informations pratiques

Découverte guidée de l’aqueduc d’Ars-sur-Moselle Dimanche 20 septembre, 14h30, 15h45 Aqueduc romain Moselle

Groupe limité à 25 personnes.

Réservation obligatoire par mail tourisme@inpsire-metz.com ou par téléphone au 03 87 39 00 00.

Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Vestige majestueux de Rome, l’aqueduc d’Ars-sur-Moselle incarne la maîtrise absolue de l’ingénierie antique.

Restauré, il se dresse encore comme un monument de puissance et d’intelligence technique.

Un patrimoine protégé qui fait revivre la grandeur de la civilisation romaine.

Aqueduc romain Route d’Ancy, Ars-sur-Moselle 57130 Ancy-Dornot 57130 Ancy-sur-Moselle Moselle Grand Est L’aqueduc romain, vieux de deux siècles, relie la source des Bouillons de Gorze à Metz. Il est classé monument historique depuis 1840. Étiré sur 22 km, il descend de 208m à 184m d’altitude, comportant 12,7 km de souterrains et quelques tronçons en surface comme les ponts à arcades d’Ars-sur-Moselle et de Jouy-aux-Arches. Seuls 17 des 110 piliers d’origine restent debout, reliés par des arches.

L’ancienne Divodurum (ville de Metz), comptant 20 000 habitants, nécessitait un approvisionnement en eau de source pour alimenter fontaines, thermes et latrines. A Ars : parking au pied de la pile romaine isolée en bordure de route

Vestige majestueux de Rome, l’aqueduc d’Ars-sur-Moselle incarne la maîtrise absolue de l’ingénierie antique.

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