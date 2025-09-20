Découverte guidée de l’architecture d’un opéra national Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy

Durée de la visite : environ 40min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:10:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:40:00

L’Opéra national de Nancy-Lorraine vous ouvre ses portes pour une visite guidée. À l’occasion, découvrez ou redécouvrez l’architecture chargée d’histoire de ce théâtre, au cœur de la place Stanislas, de la salle de spectacle au grand foyer, ainsi que la programmation de notre saison 2025/2026.

L'Opéra était autrefois situé à l'emplacement de l'actuel Musée des Beaux-Arts, sur la place Stanislas. Construit sous le règne de Stanislas Leszczynski en 1758, ce bâtiment, appelé Théâtre de la Comédie, fut totalement détruit par un incendie survenu dans la nuit du 4 au 5 octobre 1906. Un concours d'architecture fut aussitôt organisé pour décider de sa reconstruction, et c'est le projet d'un théâtre à l'italienne, conçu par Joseph Hornecker, qui fut sélectionné par le jury. Le nouvel Opéra fut inauguré le 14 octobre 1919, la Première Guerre mondiale en ayant retardé la construction. En 1994, sous la direction de Thierry Algrin, l'Opéra fit l'objet d'une grande restauration, dont l'objectif était de recréer à l'identique la salle telle qu'elle était le jour de son inauguration. Au début de l'année 2006, le ministère de la Culture et de la Communication octroya à l'Opéra de Nancy et de Lorraine le statut d'Opéra national en région. Il fut renommé Opéra national de Lorraine et devint ainsi le cinquième Opéra national en région de France, signe de reconnaissance de la qualité de son travail artistique et des compétences de ses équipes.

© Amandine de Cosas pour Opéra national de Nancy-Lorraine