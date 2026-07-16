Découverte guidée de l’église Saint-Martin et de ses peintures murales, Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny, Sillegny

Informations pratiques

Découverte guidée de l’église Saint-Martin et de ses peintures murales Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découverte guidée des peintures murales d’une église à voir et à écouter absolument : elles racontent l’histoire de l’église du Moyen Âge à nos jours, véritable catéchisme en images, l’Ancien et le Nouveau Testament, avec l’arbre de Jessé, les Apôtres et le Credo, la vie des saints racontée selon la légende de Voragine.

Grâce à de nouveaux luminaires et à un commentaire sonore et lumineux, nous redécouvrons ces magnifiques peintures datant du XVe et XVIe siècle.

Eglise St Martin Place de l'(Eglise 57420 Sillegny Sillegny Sillegny 57420 Moselle Grand Est 06.71.93.55.05. https://www.sixtinedelaseille.com L’église de style gothique flamboyant recèle des peintures murales datant de 1540.

A une période inconnue, ces peintures furent recouvertes d’un badigeon. Des années plus tard, en 1826, une autre couche de peinture fut appliquée, ce n’est qu’en 1845, lorsque le curé de la paroisse l’abbé Schnabel voulut repeindre l’église que l’on découvrit ces peintures. Ce fut Charles André Malardot, peintre messin, qui fut chargé de la restauration. La grande aventure commença, cela dura 20 ans, pour mettre à jour et restaurer ces peintures. Le 9 mai 1865, le travail était terminé. Le 10 mai 1871 c’est l’annexion de l’Alsace et de la Moselle et le 1er mai 1881 l’église est inscrite à l’inventaire des monuments historiques par les Allemands. Totalement peinte c’est un véritable catéchisme en image. Entrez et voyez ….

L’église est ouverte, tous les jours de 10h à 18h. à 15 km de Metz, parking gratuit

Visite guidée des peintures murales de cette église à voir et à écouter absolument, elles racontent l’histoire de cette église du Moyen Âge à nos jours, véritable catéchisme en images.

©Sixtine de la Seille