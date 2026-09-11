UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Châteaugiron

Découverte guidée de l’enluminure du château, Château de Châteaugiron, Châteaugiron

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Châteaugiron · Châteaugiron

Découverte guidée de l’enluminure du château, Château de Châteaugiron, Châteaugiron

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Châteaugiron
Adresse
Le château, 35410, Châteaugiron
Ville
35410 Châteaugiron
Département
Ille-et-Vilaine

Découverte guidée de l’enluminure du château Dimanche 20 septembre, 13h30, 14h30, 17h00 Château de Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Avec un guide, découvrez l’enluminure du château, datant du XVe siècle : un précieux témoignage d’une époque où l’image était aussi un véritable outil de communication.

Château de Châteaugiron Le château, 35410, Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-chateaugiron.fr/ https://www.ville-chateaugiron.fr/Decouvrir-Chateaugiron/Chateaugiron/A-voir;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032393 [{« type »: « link », « value »: « https://illeetvilaine-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f72522x72522b90077_fr-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-Decouverte-de-l-enluminure-Chateaugiron.aspx »}]
Avec un guide, découvrez l’enluminure du château, datant du XVe siècle : un précieux témoignage d’une époque où l’image était aussi un véritable outil de communication.

©BNF

À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)