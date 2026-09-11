Découverte guidée de l’enluminure du château, Château de Châteaugiron, Châteaugiron

Informations pratiques

Découverte guidée de l’enluminure du château Dimanche 20 septembre, 13h30, 14h30, 17h00 Château de Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Avec un guide, découvrez l’enluminure du château, datant du XVe siècle : un précieux témoignage d’une époque où l’image était aussi un véritable outil de communication.

Château de Châteaugiron Le château, 35410, Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-chateaugiron.fr/ https://www.ville-chateaugiron.fr/Decouvrir-Chateaugiron/Chateaugiron/A-voir;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA35032393 [{« type »: « link », « value »: « https://illeetvilaine-mb-prestataire.for-system.com/z8501e3f72522x72522b90077_fr-Journees-Europeennes-du-Patrimoine-Decouverte-de-l-enluminure-Chateaugiron.aspx »}]

Avec un guide, découvrez l’enluminure du château, datant du XVe siècle : un précieux témoignage d’une époque où l’image était aussi un véritable outil de communication.

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