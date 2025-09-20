Découverte guidée de l’extérieur de la propriété et promenade libre dans le parc La Pipière Lignol-le-Château

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Venez découvrir, à travers une visite guidée, le domaine de la Pipière. Vous pourrez également, après la visite guidée, visiter librement l’extérieur de la propriété et le parc.

La Pipière Domaine de La Pipière, 10200 Lignol-le-Château Lignol-le-Château Aube Grand Est La villa de la Pipière a été construite en 1909. Elle se laisse découvrir après un long cheminement à travers les bois : c’est une forme massive et sculptée, une silhouette de villa de bord de mer transposée dans la forêt. Ces traits, ainsi que l’intégration de la villa et de ses communs dans le paysage, sont caractéristiques du courant « régionaliste-paysager » créé par l’architecte Louis Bonnier en 1890, avec les villas d’Ambleteuse ou la villa des Abeilles à Deauville, qui utilisent l’architecture locale et ses matériaux dans le paysage et multiplient les angles de vue.

La villa, ses communs et le parc sont inscrits au titre des Monuments historiques depuis 2016.

© ML de Crevoisier