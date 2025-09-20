Découverte guidée de l’histoire et du patrimoine architectural du centre hospitalier Centre hospitalier de Rouffach Rouffach

Découverte guidée de l’histoire et du patrimoine architectural du centre hospitalier 20 et 21 septembre Centre hospitalier de Rouffach European Collectivity of Alsace

Places limitées. Durée de la visite 1h

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Le centre hospitalier de Rouffach, inauguré en 1909, vous invite à découvrir son histoire et son architecture remarquable lors d’une visite guidée.

Le groupe Histoire et Recherches du centre hospitalier propose également un voyage à travers plus de cent ans de psychiatrie, illustré par des documents d’époque, des photographies et des objets historiques, dont certaines pièces particulièrement remarquables.

Centre hospitalier de Rouffach 27 rue du Marocains, 68250 Rouffach Rouffach 68250 European Collectivity of Alsace Grand Est https://www.ch-rouffach.fr/ C’est la loi du 30 juin 1838 qui a impulsé la nécessité de construire, dans le Haut-Rhin, un hôpital-asile destiné à recevoir et à soigner des malades mentaux. Face au surpeuplement des hôpitaux psychiatriques de Stephansfeld et de Hoerdt, le conseil général décide de la construction d’un établissement sur son territoire. Rouffach est choisi pour accueillir ce centre.

La construction de l’hôpital débute en 1906, portée par la détermination du conseiller général de l’époque, Xavier Ostermeyer, qui espère ainsi relancer l’économie locale. L’architecte Hermann Graff est chargé de cet ambitieux projet.

L’hôpital psychiatrique de Rouffach est officiellement inauguré le 23 octobre 1909. L’établissement adopte un agencement de style pavillonnaire, comprenant 43 bâtiments.

