Découverte guidée du Château des Capucins, Château des Capucins, Rambervillers

Informations pratiques

Découverte guidée du Château des Capucins 19 et 20 septembre Château des Capucins Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du Château des Capucins ! Le parc du Château, l’Orangerie, l’entrée et la salle de billard peuvent être admirés lors des Journées Européennes du Patrimoine.

Le Château des Capucins fut construit à la fin du XVIIIe siècle sur les ordres d’Antoine Alexis Gérard, alors directeur de la faïencerie de Rambervillers. Le Château des Capucins a été érigé à l’emplacement d’un ancien couvent de frères mineurs capucins.

Château des Capucins 16 rue Alban Fournier, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est 03 29 65 49 10 http://www.ville-rambervillers.fr/chateau-des-capucins Grâce à ses nouveaux propriétaires, passionnés par le XVIIIᵉ siècle et l’époque romantique, le château des Capucins a été entièrement restauré, et ses extérieurs ont été inscrits au titre des monuments historiques.

Le château des Capucins fut construit à la fin du XVIIIᵉ siècle sur les ordres d’Antoine Alexis Gérard, alors directeur de la faïencerie de Rambervillers. Il a été érigé à l’emplacement d’un ancien couvent de frères mineurs capucins.

Annoncé par une élégante grille rehaussée de multiples feuilles d’or fin, le château des Capucins constitue un précieux témoignage des styles architecturaux qui se sont succédé entre le règne de Louis XVI et le Premier Empire. Il est complété par une orangerie en retour d’angle sur la cour et entouré d’un superbe parc.

L’architecture et la distribution du château des Capucins le classent dans la catégorie des «folies». C’est ainsi que l’on désignait, au XVIIIᵉ siècle, ces résidences de campagne cossues et romantiques, construites pour que les bourgeois et les aristocrates les plus fortunés puissent y recevoir, en toute discrétion, leurs maîtresses… et se livrer avec elles à toutes les folies !

Ouverture exceptionnelle du Château des Capucins ! Le parc du Château, l’Orangerie, l’entrée et la salle de billard peuvent être admirés lors des Journées Européennes du Patrimoine.

©2c2r