Découverte guidée d’une nécropole nationale Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges Haguenau

Visite guidée limitée à 30 personnes maximum. Durée : 1 heure.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir les différents carrés militaires et les tombes remarquables, guidée par Le Souvenir Français, avec une présentation de ses missions : le devoir de mémoire auprès des jeunes et l’entretien des tombes des personnes mortes pour la France.

Nécropole Nationale au cimetière Saint-Georges 1 Route de Marienthal, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « souvenir.francais.haguenau@orange.fr »}] La nécropole nationale est un ancien cimetière de garnison créé en 1896 par l’armée allemande. Ses aménagements successifs depuis 1914 ont permis de regrouper les corps de soldats décédés lors des trois conflits entre la France et l’Allemagne sur le sol alsacien : la guerre de 1870, la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). On y trouve également les sépultures de plusieurs soldats étrangers (russes, roumains, soviétiques, britanniques, etc.), ainsi qu’un carré militaire allemand.

