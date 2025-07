Découverte Hatha Yoga Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born

Découverte Hatha Yoga Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born mercredi 10 septembre 2025.

Découverte Hatha Yoga

Salle des Fêtes 95 Route de Sainte-Eulalie Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

HATHA YOGA

Le Hatha Yoga est une pratique rythmée qui permet de travailler la force et la souplesse au travers d’enchainements de mouvements et de postures.

Ses bienfaits sur la santé sont nombreux tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Il permet également une meilleure gestion du stress, une meilleure qualité de sommeil, un meilleur contrôle de sa respiration …

Encadrement Professeur de Yoga

La séance en images https://youtu.be/j2XZ62mi5-U

Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive .

Salle des Fêtes 95 Route de Sainte-Eulalie Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr

English :

German : Découverte Hatha Yoga

Italiano :

Espanol : Découverte Hatha Yoga

L’événement Découverte Hatha Yoga Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Mimizan