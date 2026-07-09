Découverte Hatha Yoga Saint-Paul-en-Born
mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Paul-en-Born
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Born
Découverte Hatha Yoga
Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 19:00:00
fin : 2026-09-09 20:00:00
Date(s) :
2026-09-09
Le Hatha Yoga est une pratique rythmée qui permet de travailler la force et la souplesse au travers d’enchainements de mouvements et de postures.
Ses bienfaits sur la santé sont nombreux tant sur le plan physique que mental et émotionnel. Il permet également une meilleure gestion du stress, une meilleure qualité de sommeil, un meilleur contrôle de sa respiration …
Encadrement Professeur de Yoga
La séance en images https://youtu.be/j2XZ62mi5-U
Renseignements Sylvie Agesta, Educatrice Sportive 07.87.68.71.32 gym.pontenx@orange.fr .
Salle des Fêtes Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 68 71 32 gym.pontenx@orange.fr
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English : Découverte Hatha Yoga
L’événement Découverte Hatha Yoga Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Mimizan
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