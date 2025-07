Découverte historique et légendaire Baldenheim

Baldenheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-29 18:00:00

fin : 2025-08-29 20:00:00

2025-08-29

Un passionné vous propose de découvrir la biodiversité à proximité du village. Promenez-vous dans le Ried et découvrez ce que la nature nous offre

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

An enthusiast invites you to discover the biodiversity close to the village. Take a stroll through the Ried and discover what nature has to offer

German :

Ein leidenschaftlicher Naturliebhaber bietet Ihnen die Möglichkeit, die biologische Vielfalt in der Nähe des Dorfes zu entdecken. Machen Sie einen Spaziergang durch das Ried und entdecken Sie, was die Natur uns bietet

Italiano :

Un appassionato vi invita a scoprire la biodiversità vicino al villaggio. Fate una passeggiata attraverso il Ried e scoprite ciò che la natura ha da offrire

Espanol :

Un entusiasta le invita a descubrir la biodiversidad cercana al pueblo. Pasee por el Ried y descubra lo que le ofrece la naturaleza

