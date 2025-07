Découverte historique et légendaire Ebersmunster

Découverte historique et légendaire Ebersmunster vendredi 1 août 2025.

Découverte historique et légendaire

Ebersmunster Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 17:00:00

fin : 2025-08-01 19:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Découvrez Ebersmunster, son histoire, son architecture, sa célèbre abbatiale mais aussi quelques mythes d’Alsace

Découvrez Ebersmunster, son histoire, son architecture, sa célèbre abbatiale mais aussi quelques mythes d’Alsace. Entre faits historiques et légendes, ce petit village alsacien ne vous laissera pas de marbre. 0 .

Ebersmunster 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Discover Ebersmunster, its history, architecture and famous abbey church, as well as a few Alsatian myths

German :

Entdecken Sie Ebersmunster, seine Geschichte, seine Architektur, seine berühmte Abteikirche, aber auch einige elsässische Mythen

Italiano :

Scoprite Ebersmunster, la sua storia, la sua architettura e la sua famosa chiesa abbaziale, nonché alcuni miti alsaziani

Espanol :

Descubra Ebersmunster, su historia, su arquitectura y su famosa iglesia abacial, así como algunos mitos alsacianos

L’événement Découverte historique et légendaire Ebersmunster a été mis à jour le 2025-05-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme