Découverte historique et légendaire

Mussig Bas-Rhin

Les villageois vous ouvrent les portes de Mussig le temps d’une soirée pour découvrir l’histoire, les anecdotes et les légendes du village

Les villageois vous ouvrent les portes de Mussig le temps d’une soirée pour découvrir l’histoire et les anecdotes du village. Quelques contes et légendes ponctueront la visite car, comme chacun le sait, la frontière entre mythe et réalité a toujours été très mince. 0 .

English :

The villagers open the doors of Mussig for an evening to discover the history, anecdotes and legends of the village

German :

Die Dorfbewohner öffnen Ihnen einen Abend lang die Türen von Mussig, um die Geschichte, Anekdoten und Legenden des Dorfes zu entdecken

Italiano :

Gli abitanti del villaggio vi aprono le porte di Mussig per una serata alla scoperta della storia, degli aneddoti e delle leggende del paese

Espanol :

Los habitantes del pueblo le abren las puertas de Mussig durante una velada para descubrir la historia, las anécdotas y las leyendas del pueblo

