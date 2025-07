Découverte historique et légendaire Muttersholtz

Découverte historique et légendaire Muttersholtz vendredi 22 août 2025.

Découverte historique et légendaire

Muttersholtz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-22 18:00:00

fin : 2025-08-22 20:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Découverte Muttersholtz, côté village en juillet et côté nature en août, ponctuée de contes et légendes

Muttersholtz, ce petit village d’Alsace centrale, est plein de surprises.

En juillet, découvrez la partie village, son histoire, ses traditions, le tout agrémenté de légendes.

En août, mettez-vous au vert et découvrez tout ce que ce village du Ried fait en matière d’environnement et pour la biodiversité.

Chaque balade sera ponctuée de contes et légendes. .

Muttersholtz 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 eco.tourisme@maisonnaturemutt.org

English :

Discover Muttersholtz, on the village side in July and on the nature side in August, with tales and legends

German :

Entdeckung von Muttersholtz, Dorfseite im Juli und Naturseite im August, gespickt mit Märchen und Legenden

Italiano :

Scoprite Muttersholtz, il villaggio a luglio e la natura ad agosto, con racconti e leggende

Espanol :

Descubra Muttersholtz, el pueblo en julio y la naturaleza en agosto, con cuentos y leyendas

L’événement Découverte historique et légendaire Muttersholtz a été mis à jour le 2025-06-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme