DÉCOUVERTE HIVERNALE DES ARBRES À LA LÉPROSERIE D’AIZIER

Bois de Fécamp Aizier Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 16:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Les arbres ont perdu leurs feuillages pour l’hiver afin de camoufler leur

identité. Mais c’était sans compter sur la finesse de nos enquêteurs. Grâce

à des supports adaptés à toute la famille, vous deviendrez des experts en

bourgeons pour reconnaitre les arbres en hiver. Cette animation se

déroulera dans le lieu magique de l’ancienne léproserie d’Aizier.

Durée environ 2h 25 participants maximum, prévoir chaussures type

randonnée ou bottes et vêtement chauds gratuit accessible aux PMR .

Bois de Fécamp Aizier 27500 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : DÉCOUVERTE HIVERNALE DES ARBRES À LA LÉPROSERIE D’AIZIER

L’événement DÉCOUVERTE HIVERNALE DES ARBRES À LA LÉPROSERIE D’AIZIER Aizier a été mis à jour le 2026-02-16 par Office de Tourisme Roumois Seine en Normandie