DÉCOUVERTE HIVERNALE DES ARBRES À LA LÉPROSERIE D’AIZIER Aizier

DÉCOUVERTE HIVERNALE DES ARBRES À LA LÉPROSERIE D’AIZIER
Bois de Fécamp Aizier Eure
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 16:00:00
2026-02-27
Les arbres ont perdu leurs feuillages pour l’hiver afin de camoufler leur
identité. Mais c’était sans compter sur la finesse de nos enquêteurs. Grâce
à des supports adaptés à toute la famille, vous deviendrez des experts en
bourgeons pour reconnaitre les arbres en hiver. Cette animation se
déroulera dans le lieu magique de l’ancienne léproserie d’Aizier.
Durée environ 2h 25 participants maximum, prévoir chaussures type
randonnée ou bottes et vêtement chauds gratuit accessible aux PMR .
Bois de Fécamp Aizier 27500 Eure Normandie +33 6 45 48 74 53 officedetourisme@roumoiseine.fr
