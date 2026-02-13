Découverte hivernale, Marais noir de Saint-Coulban, Saint-Père-Marc-en-Poulet

Découverte hivernale Samedi 21 février, 10h00, 14h00 Marais noir de Saint-Coulban Ille-et-Vilaine

gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T10:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T16:00:00+01:00

L’animation du mois de février au Marais Noir de Saint-Coulban permettra de célébrer la Journée mondiale des zones humides !

À cette occasion, la Fédération vous propose une animation gratuite au Marais Noir de Saint-Coulban le samedi 21 février 2026.

Au programme

10h00 – 12h30 (3 km)

Présentation du marais ;

Observation / détermination des oiseaux hivernants (canards) avec jumelles et longues-vues ;

Découverte de la roselière (16 hectares).

14h00 – 16h00 (2 km)

Présentation du marais et de la tourbe par des maquettes et des expériences ;

Découverte du sol tourbeux et des couerons ;

Observation / détermination des oiseaux hivernants (canards) avec jumelles et longues-vues.

Infos pratiques

Rendez-Vous : Boulienne, Saint-Père-Marc-en-Poulet ;

À partir de 6 ans ;

L’animation est gratuite mais la réservation est obligatoire ;

Réservation : m.georgeault@fdc35.com.

Le Marais Noir de St Coulban, zone humide d'importance internationale pour l'accueil des oiseaux d'eau, est une vaste tourbière inondable de 550 ha gérée par la FDC35. L'entrée libre n'est pas autorisée, mais le site est visitable lors des animations. Marais Noir de Saint-Coulban

Ferme de Boulienne

35430 Saint-Père-Marc-en-Poulet

du Marais Noir de Saint-Coulban animation gratuit