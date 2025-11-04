Découverte immersive du centre de formation AFORP Agence Tremblay-en-France Tremblay-en-France

Découverte immersive du centre de formation AFORP Mardi 4 novembre, 13h00 Agence Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-04T13:00:00+01:00 – 2025-11-04T15:00:00+01:00

Dans le cadre de la semaine dédiée aux métiers de l’industrie, nous organisons une visite au sein des locaux de l’AFORP ( site de Tremblay en France). Cette initiative vise à offrir aux demandeurs d’emploi, une occasion unique de découvrir l’AFORP les formations proposées par cet organisme notamment celles dédiées à l industrie . En cours de reconversion ? Vous recherchez votre premier poste ? Vous avez des idées préconçues sur les métiers de l’industrie ? Vous avez envie de saisir les opportuni

Agence Tremblay-en-France 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/525331 »}]

Dans le cadre de la semaine dédiée aux métiers de l’industrie, nous organisons une visite au sein des locaux de l’AFORP ( site de Tremblay en France). #TousMobilisés 1 jeune 1 solution