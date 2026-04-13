Découverte immersive d’un jardin familial et rural, Atelier Auboisine, Villiers-sous-Praslin

Découverte immersive d’un jardin familial et rural Dimanche 7 juin, 11h00 Atelier Auboisine Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Découverte immersive du lieu et du jardin pour jouir d’instant « zen », d’instant « art », d’ateliers « fils rouge » : chaux-chanvre, fresque de craies, pique-nique partagé…

Atelier Auboisine 2 route d’arrelles 10210 Villiers-sous-Praslin Villiers-sous-Praslin 10210 Aube Grand Est

Découverte immersive du lieu et du jardin pour jouir d’instant « zen », d’instant « art », d’ateliers « fils rouge » : chaux-chanvre, fresque de craies, pique-nique partagé…

©Atelier Auboisine