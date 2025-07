Découverte imprimante 3D | Landos Landos

Bibliothèque Landos Haute-Loire

Début : Samedi 2025-07-19 09:00:00

fin : 2025-07-19 12:00:00

2025-07-19

Venez découvrir l’univers de l’impression 3D.

Bibliothèque Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 29 41

English :

Come and discover the world of 3D printing.

German :

Entdecken Sie die Welt des 3D-Drucks.

Italiano :

Venite a scoprire il mondo della stampa 3D.

Espanol :

Venga a descubrir el mundo de la impresión 3D.

