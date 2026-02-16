Découverte informatique Démarches administratives Neuvic

Découverte informatique Démarches administratives

6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Séance d’initiation afin de vous accompagner dans les démarches administratives en lien avec l’utilisation des outils informatiques création et gestion de comptes, navigation sur les sites administratifs, réalisation de démarches simples, explication du vocabulaire.

14h-15h30 Centre Multimédia.

Un temps d'échange et d'accompagnement pas à pas pour gagner de la confiance avec le numérique.

Un temps d’échange et d’accompagnement pas à pas pour gagner de la confiance avec le numérique.

Débutants Tarifs 1,40 € 2,80 € la séance.

14h-15h30, Centre Multimédia. Sur inscription.

Centre Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr .

6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 09 88

English : Découverte informatique Démarches administratives

Acquire basic Excel skills, enabling you to create and use simple tables and calculations (beginners).

14h-15h30 Centre Multimédia.

1.40 ? 2.80 ? per session. Registration required.

Center Multimédia 05 53 80 09 88 sophie.asadli@mairie-neuvic-dordogne.fr

