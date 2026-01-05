[DECOUVERTE]- Initiation au chant lyrique Opéra de Rennes Rennes Mardi 17 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Initiez vous aux techniques de chant choral et chant lyrique avec Eleonore Le Lamer

Initiez vous au chant lyrique et au chant choral avec une chanteuse et professeure au conservatoire de Rennes, Eleonore Le Lamer

L’opéra de Rennes vous propose de vous initier au chant lyrique et au chant choral avec une chanteuse et professeure du conservatoire de Rennes, Eleonore Le Lamer. Celle-ci vous enseignera ses techniques pour libérer votre voix et cela risque de vous surprendre !

Cet atelier se déroulera en collaboration avec les étudiants du CIREFE.

Il n’est pas obligatoire de bien savoir parler français, quelques notions sont tout de même recommandées pour une meilleure compréhension des exercices vocaux.

**Infos pratiques :**

> Places limitées

> Gratuit

> Réservation en ligne **avant le lundi 16 mars**

> /!\ Atelier en français !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-17T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-17T19:00:00.000+01:00

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouverte-initiation-au-chant-lyrique-1979730726897?aff=oddtdtcreator

Opéra de Rennes Place de la Mairie, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



